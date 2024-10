Malesani: «Baroni meritava prima una big. La Lazio deve restare con i piedi per terra»

Alberto Malesani, ex allenatore di Serie A, ha parlato così del tecnico della Lazio Marco Baroni, suo vice ai tempi del Verona

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani ha parlato della Lazio di Marco Baroni, suo vice ai tempi del Verona. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Baroni? Mi fa piacere che giochi così, ma non paragonatelo a me. Ognuno ha il suo percorso. I club dovrebbero seguire i tecnici come i giocatori, meritava prima una big. Ha tante qualità, ma la migliore è sicuramente quella di riuscire a mantenere sempre il giusto equilibrio. Il suo calcio è propositivo e bello da vedere. Inoltre, è sempre aggiornato e non lascia nulla al caso. Ogni tanto ci sentiamo, ma non ha bisogno dei miei consigli.

Meglio restare con i piedi per terra e tenere come obiettivo quello della zona dell’Europa League. Poi se Marco è bravo e i suoi giocatori lo seguiranno chissà che non arrivi qualcosa di più grande. I tre biancocelesti che mi piacciono di più sono Pedro, che sembra un ragazzino, Rovella, che sta crescendo tantissimo, e Zaccagni, che per me è un grande giocatore».