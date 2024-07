Malesani: «Baroni? Finalmente in una squadra competitiva. Il suo calcio…». Le parole dell’ex allenatore di Serie A

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani ha parlato del prossimo campionato di Serie A e dei suoi allenatori, soffermandosi sul nuovo tecnico della Lazio Marco Baroni. Queste le sue parole:

PAROLE – «Novità? Diciamo che in questo senso scelgo tre allenatori per il prossimo anno. Il primo, Baroni: finalmente è arrivato in una squadra competitiva, cosa mai successa prima immeritatamente. È un bel premio, forse figlio del miracolo a Verona, ma Marco faceva bel calcio organizzato da tempo. Il secondo è Vincenzo Italiano: ci vuole coraggio ad arrivare a Bologna dopo lo splendido lavoro di Motta. Un grande coraggio. Ora è all’apice della carriera e deve dare il mille per cento: fra gli allenatori italiani è quello che ha fatto più strada in ambito europeo negli ultimi anni, detto che sono felice che Gasp sia riuscito a riportare la Coppa europea in Italia: la meritava. Il terzo è Vanoli, mio ex giocatore. Detto che speravo di vederne un altro, ovvero Cannavaro che avrebbe meritato la riconferma in una A che si è guadagnato, Paolo ha esperienza: ha vinto all’estero, ha giocato alla grande con il Venezia, lo conosco e farà benissimo. É scuola-Conte, mica poco».

INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24