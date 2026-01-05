Guendouzi Inter, la dirigenza nerazzurra ci pensa per il presunto post Frattesi! Cosa filtra

Guendouzi Inter, alla ricerca di un centrocampista! Il club milanese punta sul biancoceleste nel caso dovesse partire Davide Frattesi: la rivelazione

Il calciomercato Inter di gennaio potrebbe presto entrare in una fase decisiva, capace di incidere in modo profondo sugli equilibri tattici della squadra allenata da Cristian Chivu. In casa nerazzurra cresce infatti l’attenzione attorno al futuro di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 che continua ad attirare l’interesse dall’estero. In particolare, le voci su un possibile trasferimento al Galatasaray si fanno sempre più insistenti, alimentando riflessioni importanti ai piani alti di viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, spunta Guendouzi: l’indiscrezione

Secondo quanto rivelato da Alfio Musmarra, il profilo individuato dalla dirigenza nerazzurra sarebbe quello di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla Lazio, è un giocatore completo: intensità, personalità, capacità di recupero palla e leadership sono qualità che lo rendono particolarmente appetibile per il progetto tecnico di Chivu.

L’idea Guendouzi nasce dalla volontà di mantenere alto il livello qualitativo della mediana, evitando un ridimensionamento tecnico nel caso in cui Frattesi dovesse realmente lasciare Milano già a gennaio o nella prossima estate.

Calciomercato Inter, la strategia di Marotta

La regia dell’operazione, come spesso accade, porta la firma di Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro è noto per il suo approccio prudente ma allo stesso tempo strategico: nessuna cessione pesante senza avere già in mano un’alternativa concreta. L’eventuale arrivo di Guendouzi rappresenterebbe una scelta coerente con questa filosofia, garantendo fisicità ed esperienza internazionale a un reparto chiave!

La situazione Frattesi è monitorata con attenzione, così come l’opzione Guendouzi, che al momento rappresenta più di una semplice suggestione. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per capire se la mediana nerazzurra sarà davvero protagonista di un vero e proprio terremoto tattico!

