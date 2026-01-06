Calciomercato Lazio, Fabiani “cucina” due grandi colpi: nel mirino due giocatori dalla Serie A per il futuro

Calciomercato Lazio presenta offerte per due ottimi giocatori del nostro campionato, le ultime novità in casa biancoceleste

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, la Lazio ha recentemente presentato offerte ufficiali per Daniel Maldini e Fabbian, due giovani talenti che potrebbero rinforzare il centrocampo e l’attacco della squadra di Maurizio Sarri. Le trattative sono ancora in corso, ma l’interesse per questi due giocatori rappresenta un passo importante nella pianificazione della squadra per il futuro.

.@OfficialSSLazio, presentate offerte per Maldini e Fabbian: i dettagli https://t.co/JBxPqJ6HPU — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 6, 2026

Daniel Maldini, trequartista dell’Atalanta, è da tempo uno degli obiettivi della Lazio. Conosciuto per la sua tecnica raffinata e la capacità di giocare sia come seconda punta che come trequartista, Maldini ha mostrato buone qualità in Serie A, ma è stato ancora alla ricerca di una posizione stabile nel suo club di appartenenza. La Lazio vede in lui un potenziale rinforzo per il reparto offensivo, con la possibilità di affiancare Ciro Immobile o di entrare nella rotazione degli attaccanti. L’offerta presentata dalla Lazio potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, con il Milan che potrebbe accettare la cessione in vista di una futura valorizzazione del giocatore.

Dall’altro lato, Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, è un altro giocatore che ha attirato l’attenzione della Lazio. Fabbian è un talento emergente che ha impressionato nella stagione in corso, con prestazioni di alto livello che lo hanno fatto entrare nel radar di numerosi club, tra cui i biancocelesti. Il centrocampista, abile nel recupero palla e nel dettare i tempi di gioco, rappresenta una soluzione interessante per rinforzare la linea mediana della Lazio. Fabbian ha le caratteristiche richieste dal tecnico Sarri, che cerca un giocatore in grado di interpretare al meglio il gioco di squadra, con buona visione di gioco e dinamismo.

Le offerte della Lazio per i due giocatori sono ancora in fase di trattativa, ma le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Maldini e Fabbian. Entrambi i giocatori potrebbero dare un contributo significativo alla crescita del club, con la Lazio che continua a puntare su giovani talenti per costruire una squadra competitiva a lungo termine.