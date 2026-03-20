Maldini: «Sono felice di essere alla Lazio! Giocare senza tifosi è dura. Rovella? Dico questo»

Daniel Maldini, giocatore della Lazio, ha rilasciato una curiosa intervista circa il suo percorso in biancoceleste! Le sue dichiarazioni

Il talentuoso giocatore della Lazio Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN in merito al proprio percorso in biancoceleste! L’intervista è stata registrata qualche giorno fa. Le sue dichiarazioni:

SARRI – «Con Sarri ho immediatamente parlato del ruolo, mi sto trovando bene anche se devo capire bene quelle che sono le sue richieste per riversarle in campo e aiutare il più possibile i miei compagni! Il ruolo è differente rispetto a quello che facevo di solito, mi chiede di scaricare e poi attaccare forte la porta e l’area. Per il resto mi lascia alquanto libero, pertanto sono queste le indicazioni che mi da!».

Ultimissime Lazio LIVE: gli aggiornamenti su Taylor e Dia! Le novità sul futuro di Tavares

FIDUCIA – «La fiducia è il fattore più fondamentale per un giocatore: quando si sente in fiducia e all’interno di un progetto riesce a esprimere il proprio potenziale come vorrebbe! Sono molto felice».

TIFOSI – «Giocare senza tifosi è molto difficile, ci mancano! Aspettiamo che tornino allo stadio per cercare di gioire insieme. L’interessamento iniziale è sempre stato assai forte, in seguito ci sono state delle complicazioni, ma ho sempre avuto l’idea di venire qua appena sono stato contattato!».

ROVELLA – «L’ho sentito da poco, mi ha detto che è uscito stamattina ed è tornato a casa. Sta un po’ meglio anche se dovrà tenere il tutore per 30 giorni. Lo attendiamo, speriamo faccia presto».