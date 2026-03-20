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Maldini: «Sono felice di essere alla Lazio! Giocare senza tifosi è dura. Rovella? Dico questo»

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3 giorni ago

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As Roma 04/03/2026 - Coppa italia / Lazio-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Daniel Maldini

Daniel Maldini, giocatore della Lazio, ha rilasciato una curiosa intervista circa il suo percorso in biancoceleste! Le sue dichiarazioni

Il talentuoso giocatore della Lazio Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN in merito al proprio percorso in biancoceleste! L’intervista è stata registrata qualche giorno fa. Le sue dichiarazioni:

SARRI – «Con Sarri ho immediatamente parlato del ruolo, mi sto trovando bene anche se devo capire bene quelle che sono le sue richieste per riversarle in campo e aiutare il più possibile i miei compagni! Il ruolo è differente rispetto a quello che facevo di solito, mi chiede di scaricare e poi attaccare forte la porta e l’area. Per il resto mi lascia alquanto libero, pertanto sono queste le indicazioni che mi da!».

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FIDUCIA – «La fiducia è il fattore più fondamentale per un giocatore: quando si sente in fiducia e all’interno di un progetto riesce a esprimere il proprio potenziale come vorrebbe! Sono molto felice».

TIFOSI«Giocare senza tifosi è molto difficile, ci mancano! Aspettiamo che tornino allo stadio per cercare di gioire insieme. L’interessamento iniziale è sempre stato assai forte, in seguito ci sono state delle complicazioni, ma ho sempre avuto l’idea di venire qua appena sono stato contattato!».

ROVELLA«L’ho sentito da poco, mi ha detto che è uscito stamattina ed è tornato a casa. Sta un po’ meglio anche se dovrà tenere il tutore per 30 giorni. Lo attendiamo, speriamo faccia presto».

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