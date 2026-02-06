Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ha tenuto quest’oggi la conferenza stampa di presentazione! Le sue dichiarazioni

Daniel Maldini, attaccante della Lazio, è intervenuto stamani in conferenza stampa presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio per presentarsi ai tifosi biancocelesti! Il ragazzo si professa felice per questa nuova avventura. Vi riportiamo di seguito un estratto:

RAPPORTO CON ROVELLA E TIFOSI – «Storia della Lazio? Mi aspettavo questa storia, Rovella me l’ha sempre detto e mi ha trasmesso l’amore per questa squadra. Quando arrivi capisci questa storia. Tifosi? Sono cose che possono succedere, noi continuiamo per la nostra strada e fare bene in campo. Noi vorremo sempre i nostri tifosi dalla nostra parte».

LEGGI ANCHE: la conferenza stampa integrale del new entry Daniel Maldini

Maldini: «Rovella mi ha trasmesso l'amore per questa squadra! Tifosi? Dico questo» 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.

La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.