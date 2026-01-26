Maldini Lazio, il giocatore è atteso in città nella giornata odierna! Le ultime

Maldini Lazio, novità fresche di mercato in casa biancoceleste! Il classe 2001 è atteso questa sera in città: le ultime novità

Il mercato della Lazio si fa sempre più interessante, con un importante affare in via di definizione. Secondo le ultime informazioni, l’operazione che porta Daniel Maldini dall’Atalanta alla Lazio è pronta per essere finalizzata. Stamani è stato reso noto che il trasferimento del trequartista classe 2001 si concretizzerà con un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, mentre la tassa di prestito sarà di 1 milione di euro.

Daniel Maldini, prestito con diritto di riscatto alla Lazio

L’accordo prevede che la Lazio abbia la possibilità di esercitare il diritto di acquisto al termine della stagione, ma non è una clausola obbligatoria. Questo permetterà al club biancoceleste di valutare con calma l’adattamento di Maldini al gioco di Maurizio Sarri prima di prendere una decisione definitiva.

Daniel Maldini atteso a Roma: l’arrivo in città

Le ultime novità, secondo Gianluca Di Marzio, rivelano che Daniel Maldini è atteso a Roma già nella giornata odierna! L’arrivo in città del giovane trequartista segnerà l’inizio di una nuova avventura per lui in Serie A, con la Lazio pronta ad accoglierlo. Nonostante il prestito con diritto di riscatto, il giocatore potrebbe già essere una pedina importante per il futuro biancoceleste.

