Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina sulle tracce di Diogo Leite! Gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, la Fiorentina insidia i biancocelesti nella corsa al difensore dell’Union Berlino. Gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale entra nella sua fase più strategica, dove le occasioni a parametro zero o a prezzo di saldo diventano vere e proprie pepite d’oro per le società italiane. In questo scenario, il nome di Diogo Leite è balzato improvvisamente in cima alle liste di gradimento della nostra Serie A. Il difensore centrale portoghese, pilastro dell’Union Berlino, è diventato l’oggetto del desiderio di due piazze ambiziose come Roma e Firenze, pronte a darsi battaglia per assicurarsi un rinforzo di qualità a costi contenuti.

Diogo Leite nel mirino della Lazio: la strategia di Lotito

La Lazio è alla ricerca spasmodica di solidità difensiva per affrontare la seconda parte della stagione. Il profilo di Diogo Leite, classe ’99 con una solida esperienza internazionale tra Bundesliga e coppe europee, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza biancoceleste. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino sta valutando seriamente l’affondo. Il contratto del centrale portoghese scadrà a giugno, una condizione che permetterebbe a Claudio Lotito di strappare il giocatore ai tedeschi per una cifra irrisoria, stimata tra i 2 e i 3 milioni di euro. Per il club biancoceleste, si tratterebbe di un innesto mirato per dare respiro ai titolari e garantire a Maurizio Sarri un elemento tecnico e fisicamente strutturato.

La Fiorentina sfida i biancocelesti per Diogo Leite

Tuttavia, la strada che porta a Formello non è priva di ostacoli. Sulle tracce di Diogo Leite, infatti, si è inserita con forza anche la Fiorentina. Il club viola sta vivendo una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato: dopo la partenza di Pablo Marì e con i rumors sempre più insistenti su un possibile addio di Luca Ranieri, mister Paolo Vanoli ha estrema necessità di un nuovo leader difensivo. La dirigenza toscana vede nel portoghese il profilo ideale per completare lo scacchiere tattico, garantendo quella capacità di impostazione dal basso che il tecnico richiede ai suoi centrali. Il duello di mercato tra viola e biancocelesti promette di infiammare le ultime ore di trattative.

Il nodo contrattuale: la volontà di Diogo Leite frena i club

Nonostante l’intesa tra i club e l’Union Berlino appaia raggiungibile proprio a causa della scadenza imminente, l’operazione si scontra con la volontà del calciatore. Secondo la “Rosea”, Diogo Leite in questo momento sarebbe più orientato verso un’altra strategia: lasciare la Germania a parametro zero in estate. Questa scelta gli consentirebbe di puntare a un ingaggio molto più elevato e a un bonus alla firma più corposo, attirando magari l’interesse di top club europei. La sfida per Lazio e Fiorentina non sarà quindi solo trovare l’accordo economico con l’Union Berlino, ma convincere il difensore che il progetto tecnico italiano valga più di una ricca commissione estiva.

LEGGI ANCHE: Futuro Romagnoli, continua il braccio di ferro con la Lazio: quale sarà il ruolo di Sarri? La situazione

