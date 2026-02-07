Maldini va verso la conferma da falso nove: ecco cosa filtra da Formello

Daniel Maldini nelle idee di Maurizio Sarri è un falso nove e contro la Juventus giocherà in quel ruolo a meno di sorprese nella giornata di domani

L’attaccante della Lazio Daniel Maldini si prepara a una prova fondamentale contro la Juventus di Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico biancoceleste ha deciso di confermare l’ex Atalanta nel ruolo di falso nove. La sfida di domani sera contro i bianconeri sarà l’occasione per vedere se il giovane attaccante classe 2001 riuscirà a rispondere alle aspettative in un match tanto delicato.

Maldini da falso nove: la scelta di Sarri

Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Daniel Maldini nel ruolo di falso nove. Il giocatore scuola Milan dovrò sfruttare la sua capacità di inserirsi tra le linee e ha l’opportunità di dimostrare il proprio valore in una posizione che potrebbe esaltarne le qualità tecniche.

La sfida di domani con la Juventus rappresenta un vero e proprio esame per Maldini, che dovrà adattarsi al meglio alle richieste di Sarri in una partita fondamentale per il futuro della Lazio. La trasferta contro la squadra di Luciano Spalletti non sarà facile, ma per il giovane attaccante potrebbe essere l’occasione per mostrare il suo potenziale e guadagnarsi la conferma come titolare in un ruolo tanto delicato.

