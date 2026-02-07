Rinnovo Basic, il futuro è in bilico: mesi decisivi per convincere Sarri e la Lazio

Rinnovo Basic, resta da definire la permanenza del centrocampista croato in biancoceleste. Gli obiettivi da qui a fine stagione

Il futuro di Toma Basic alla Lazio è diventato un vero e proprio giallo di mercato, con i prossimi mesi che si preannunciano determinanti per la sua carriera in biancoceleste. Il centrocampista croato si trova davanti a un bivio: trasformare le potenzialità in certezze o rischiare l’addio a fine stagione. La situazione contrattuale del giocatore è finita sotto la lente d’ingrandimento e, come riportato dal Corriere dello Sport, la strada verso il rinnovo è ancora tutta da percorrere.

Nonostante le voci di corridoio e l’interesse di altri club, la volontà del calciatore sembra essere chiara, ma la palla passa ora alle prestazioni sul rettangolo verde. Il tecnico Maurizio Sarri giocherà un ruolo fondamentale in questa partita diplomatica tra il calciatore e la dirigenza guidata da Claudio Lotito.

La fiducia di Sarri e il ruolo tattico di Basic nella Lazio

Non è un segreto che il tecnico biancoceleste nutra una stima profonda per le doti tecniche e fisiche del croato. Sarri ha spesso spinto internamente per la conferma e il rinnovo di Basic, considerandolo una pedina fondamentale per l’equilibrio del suo centrocampo. Grazie alla sua capacità di inserimento e alla fisicità nei contrasti, il numero 5 può offrire soluzioni tattiche che mancano ad altri interpreti in rosa.

Tuttavia, la stima dell’allenatore da sola non basta: alla Lazio serve continuità, e il calciatore dovrà dimostrare di poter essere un titolare aggiunto o un subentrante di lusso capace di cambiare l’inerzia dei match.

Il rebus del contratto: Basic tra la firma e le sirene di mercato

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la situazione legata al prolungamento dell’accordo è piuttosto singolare. Circa un mese fa, Basic era pronto a mettere nero su bianco la propria firma sul nuovo contratto, e la sua disponibilità verso la Lazio rimane totale ancora oggi. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora arrivata, lasciando il futuro del giocatore completamente aperto a qualsiasi scenario.

Questa fase di stallo ha attirato l’attenzione di diverse squadre, sia in Italia che all’estero, che hanno iniziato a bussare alla porta del club biancoceleste per sondare il terreno. Nonostante queste distrazioni, il centrocampista resta focalizzato sul presente, convinto di poter convincere la società a blindarlo definitivamente prima dell’estate.

