Ex Lazio, il Parma ha palesato il proprio interesse per Maldini. Cosa filtra

Daniel Maldini, ex giocatore della Lazio, al centro del mercato! E’ il Parma che ha manifestato il suo interesse

Il calciomercato estivo si accende attorno a una delle figure più chiacchierate dell’intero panorama calcistico italiano. Daniel Maldini è ufficialmente rientrato all’Atalanta dopo aver concluso l’esperienza a titolo temporaneo vissuta da gennaio a giugno con la maglia della Lazio. L’avventura nella Capitale del trequartista figlio d’arte non ha però regalato le emozioni sperate: le sue prestazioni sul campo sono state altalenanti e il fantasista non è assolutamente riuscito a lasciare il segno nello scacchiere tattico capitolino. I biancocelesti avrebbero potuto riscattare il cartellino del ragazzo per una cifra fissata a 14 milioni di euro, opzione che sarebbe diventata un obbligo automatico in caso di vittoria della Coppa Italia, ma il club del presidente Lotito ha preferito non investire tale somma e rispedire il calciatore a Zingonia.

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Il fattore Sarri per Daniel Maldini

Nel quartier generale del club orobico si prospetta una situazione decisamente curiosa per il fantasista nativo di Milano. Negli spazi del centro sportivo nerazzurro il ragazzo ritroverà infatti Maurizio Sarri, l’allenatore che ha appena firmato il contratto ufficiale per guidare la squadra bergamasca e con il quale ha condiviso proprio gli ultimi mesi di lavoro a Formello. Nonostante la stima reciproca, la permanenza a Bergamo del trequartista appare un’ipotesi decisamente remota. Il piano della dirigenza e dello stesso tecnico toscano sembra orientato a cercare una sistemazione alternativa che possa garantire al classe 2001 un minutaggio costante e la possibilità di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche.

L’inserimento del Parma per Daniel Maldini

Le pretendenti per assicurarsi le doti calcistiche del talento cresciuto nel vivaio del Milan non mancano, specialmente all’interno dei confini della Serie A. Come rivelato da TMW, sul giocatore è piombato con grande decisione il Parma. La dirigenza emiliana ha manifestato un forte interesse per il profilo del ragazzo, individuando in lui l’innesto di qualità perfetto per completare la trequarti campo. La decisione definitiva sul futuro del fantasista verrà presa dalla società orobica soltanto dopo un approfondito confronto tecnico con il mister toscano, utile soprattutto per stabilire la formula ideale del trasferimento, che potrebbe concretizzarsi nuovamente con la soluzione del prestito.