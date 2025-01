Malagò: «Il nuovo format della Champions funziona e i risultati si sono dimostrati meno scontati del previsto»

Malagò, il presidente del Coni rilascia alcune sue considerazioni riguardo il nuovo format della Champions che ha stravolto le gerarchie iniziali

Mercoledì sera si è conclusa la prima fase della Champions League che ha visto solamente l’Inter approdare nella top 8 diretta per gli ottavi, al cospetto invece di Atalanta Milan e Juve che dovranno vedersela ai playoff. Alla luce di come è andato il maxi girone della competizione europea, il presidente del Coni Malagò si espresso con queste sue considerazioni a margine della presentazione di Linea Azzurri

CHAMPIONS LEAGUE – Nuova Champions? Ero scettico, invece mi sembra che la cosa funzioni, I risultati per una serie di motivi sono stati meno scontati . Si partiva dal presupposto che chi era più forte, essendo un piccolo campionario con 8 partite, emergesse sempre rispetto alla gara secca. In realtà non è stato così, quindi dire molto bene