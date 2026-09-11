Malagò: «Adesso c’è un nuovo capitolo, viviamolo con serenità! Bravi gli italiani in questo avvio»

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato della propria elezione, nonché delle convocazioni del Ct Roberto Mancini

Il futuro della FIGC e le scelte legate alla Nazionale sono stati alcuni dei temi affrontati da Giovanni Malagò. Il presidente federale è intervenuto a margine dell’evento “Il Tempo delle Donne”, organizzato da Il Corriere della Sera presso la Triennale Milano, soffermandosi sull’elezione alla guida della Federcalcio italiana e sulle prospettive del movimento azzurro. Nel corso del suo intervento si è parlato anche delle convocazioni effettuate da Roberto Mancini, con particolare attenzione alle decisioni tecniche e alla gestione del gruppo nazionale! Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

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TRANQUILLITA’ – «Non posso che essere tranquillo perché conosco bene la situazione, ma so anche che fa parte del gioco e che c’è sempre qualcheduno che ha delle idee diverse».

NUOVO CORSO – «Sappiamo benissimo quanto magari è stato osteggiato (il nuovo corso, ndr) prima, durante e subito dopo le elezioni. Adesso c’è un nuovo capitolo, viviamolo con serenità, anche se io credo, a cominciare da voi giornalisti, che avete tutti molto ben chiara la situazione. Certo che è tutto valido e tutto regolare, ma contrastata da opposizioni. Conosco bene la situazione, però il nuovo corso è stato osteggiato prima delle elezioni, durante le elezioni e subito dopo».

RAPPRESENTANTE – «Io sono rappresentante della società civile, faccio tutto questo da volontario e sono eletto, non sono mai stato nominato. Difendo il mondo dello sport e il mondo del calcio».

CONVOCAZIONI MANCINI – «Fiducia ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Mi sembra anche che ci sia energia, positività, poi è tutto da dimostrare sul campo. Gli italiani non sono poi così tanti numericamente parlando, però stanno facendo molto bene in questo inizio di campionato. E poi ci sono anche italiani di doppia nazionalità, mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi».