Malagò: «Abodi è riuscito a mettere d’accordo Gravina e Lotito, passerà alla storia». Le parole del presidente CONI

Intervenuto ai microfoni dell’Ansa, il presidente del CONI, Givoanni Malagò ha commentato l’ipotesi di decreto legge per istituire un’agenzia di controllo economico-finanziario sui club di calcio e basket, sottolineando come il Ministro dello Sport, Abodi, sia riuscito a mettere d’accordo per la prima volta Gravina e il patron della Lazio, Lotito.

PAROLE– «Autonomia dello sport violata al 100%. Se si ritiene che vadano fatte cose diverse per migliorare allora è giusto, ma andavano trovati tempi diversi. In realtà potrebbe riguardare tutti gli sport. Ma è stata gestita male, noi del Coni non siamo stati informati, dunque tempi e modi sono sbagliati. Siamo tutti sconcertati: Abodi è riuscito a mettere d’accordo per una volta Gravina e Lotito, passerà alla storia ».