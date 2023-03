Mal d’Europa: le ultime trasferte europee della Lazio

Un dato riguardante le trasferte europee dei biancocelesti spaventa i tifosi: 2 vittorie in 19 sfide lontano dallo stadio Olimpico

La sfida in Olanda contro l’Az Alkmaar non è la prima trasferta europea per la Lazio. I biancocelesti negli ultimi 5 anni non godono di un’ottima tradizione quando si tratta di giocare in Europa, lontano dal proprio stadio.

Se si dovessero prendere gli ultimi 5 anni, la squadra di Sarri potrebbe contare su 2 vittorie in 19 partite fuori casa. A queste due vittorie vanno aggiunti 6 pareggi e ben 11 sconfitte. Un dato davvero poco rassicurante per tutti i tifosi.