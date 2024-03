Maignan-Castellanos, Caressa sicuro: «Rigore solare. L’espulsione di Guendouzi ha mostrato una cosa precisa di Di Bello, ecco quale»

Maignan-Castellanos, Fabio Caressa, noto giornalista, è convinto che il contatto fra portiere e attaccante fosse rigore netto

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così dell’arbitraggio di Di Bello in Lazio-Milan:

PAROLE – «Quello tra Maignan e Castellanos è rigore solare. L’espulsione su Guendouzi è l’arroganza del facciamo come ci pare, l’arroganza di un gruppo di persone che è in difficoltà e invece di mettersi lì a pensare di come poter uscire dalla difficoltà si arroccano sulle loro posizioni elitarie e dicono facciamo come ci pare. Questo atteggiamento l’hanno avuto Di Bello in Lazio – Milan e Marchetti in Torino – Fiorentina».