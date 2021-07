Maifredi boccia Orsolini: «Non ti cambia assolutamente la vita»

Maifredi ha spiegato come se fosse nel Bologna lascerebbe partire senza problemi Orsolini: l’esterno piace alla Lazio

Gigi Maifredi, intervistato da tuttomercatoweb, ha fatto il punto su Orsolini, esterno in uscita dal Bologna e che secondo le cronache di mercato piace molto ai biancocelesti:

«Se c’è qualcuno che lo vuole lo lascerei partire. Non ti cambia la vita. guardando quel che ha fatto, è vero che era entrato nella cerchia della Nazionale ma poi è rimasto a casa. Ha qualità ma deve esser più protagonista e non centrare una partita e non avere continuità».