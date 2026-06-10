Hanno Detto
Maifredi sulla Lazio: «C’è tutto da guadagnare, auguro a Gattuso di fare bene»
La scelta di Gattuso sulla panchina biancoceleste analizzata da Maifredi, tra opportunità e difficoltà di guidare una squadra con grandi aspettative
Gigi Maifredi ha commentato la situazione delle panchine in Serie A, soffermandosi in particolare sulla decisione della Lazio di affidarsi a Gennaro Gattuso dopo l’addio di Maurizio Sarri. L’ex allenatore ha evidenziato come guidare la Lazio sia una sfida complessa: l’ambiente richiede voglia, idee e capacità di gestire pressione e aspettative.
Maifredi sottolinea come il contesto biancoceleste presenti sia grandi rischi sia possibilità di crescita, e che il successo dipenderà dall’abilità dell’allenatore di applicare le proprie strategie e guidare la squadra con convinzione.
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Valutazione su Gattuso da Maifredi
SITUAZIONE LAZIO – «Quando vai in un ambito dove il fallimento è all’ordine del giorno, è tutto da guadagnare. Vai comunque alla Lazio, devi andare lì con voglia e idee, e se vai così la Lazio è interessante».
VALUTAZIONE GATTUSO – «Non lo so, è stato un magnifico giocatore di centrocampo ma marcatore. I migliori tecnici sono i centrocampisti ma che guidavano la squadra. Lui si applicava molto, auguro però a Gattuso di fare bene».
SCELTA TECNICA – «Non so però se è stata la scelta giusta».
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