Maifredi: «La Juve credo sia quella che ha qualcosa in più, anche rispetto alla Lazio»

Maifredi svela perché la Juventus ha un vantaggio cruciale nella lotta per la Champions, ma la battaglia è tutt’altro che finita. Le sue parole

Gigi Maifredi ha analizzato la lotta per la qualificazione alla Champions League, sottolineando la posizione della Juventus come favorita per il quarto posto. Nonostante le difficoltà, l’ex allenatore crede che la squadra di Igor Tudor sia quella che, alla fine, avrà più chance di qualificarsi.

PAROLE – «Non è una cosa semplice, ma vedo avvantaggiata la Juventus. Non può non fare la Champions. Stanno rifondando tutto, hanno delle motivazioni incredibili. Ieri una partita difficilissima a Bologna ma alla fine se c’era una squadra che doveva vincere era la Juve. La Roma avrà vita difficile a Bergamo, ma la Juve credo sia quella che ha qualcosa in più, anche rispetto alla Lazio».