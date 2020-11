Macedonia del Nord per la prima volta all’Europeo, nel segno del solito Pandev

Pandev porta in estasi la Macedonia del Nord: è fase finale dell’Europeo

Il solito intramontabile Goran Pandev. La Macedonia del Nord è ufficialmente alla fase a gironi degli Europei 2020 grazie ad una rete dell’attaccante del Genoa che piega la Georgia. La nazionale dell’ex Lazio sarà inserita nel girone con Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca e avrà la chance di mettersi in mostra su un palcoscenico illustre. Tra gli “italiani” autori dell’impresa anche il centrocampista del Napoli Elmas e l’attaccante dell’Udinese Nestorovski. Le copertine sono però tutte per Pandev, che con 37 reti in 115 presenze è il recordman assoluto della selezione. Per la Macedonia del Nord sarà la prima partecipazione in assoluto agli Europei.