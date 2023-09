Macedonia del Nord-Italia, Immobile sblocca la sfida di Skopje con un colpo di testa che non da alcun scampo al portiere

L’Italia passa in vantaggio e lo fa al 48′ grazie alla rete siglata di testa da Ciro Immobile che non da scampo al portiere macedone, e porta potenzialmente la formazione azzurra a quota 6 con una gara in meno.