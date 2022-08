Lykogiannis: «C’è tanto rammarico, non siamo riusciti a chiuderla»

Charalampos Lykogiannis ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «C’è rammarico perché in settimana l’avevamo preparata molto bene. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile perché la Lazio ha giocatori importanti e forti. Siamo andati in vantaggio ma non siamo riusciti a chiuderla. Ora lavoriamo sugli errori di oggi e guardiamo avanti partita per partita. Nella difesa a tre mi sono trovato bene, ci avevo già giocato: se posso dare una mano alla squadra sono contento. Il mio rapporto con Mihajlovic? Mi sono trovato bene con lui fin da subito, sento la sua fiducia, io voglio lavorare e migliorarmi sotto ogni punto di vista».