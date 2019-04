Lulic: «Creiamo tanto, ma non riusciamo a concretizzare. Lotteremo fino alla fine!»

Lulic raggiunge il Sassuolo nel finale e regala un punto alla Lazio. Il capitano al termine del match ha parlato a Sky Sport

La Lazio prima va in vantaggio e poi sotto, ma nel finale viene salvata dal suo capitano. Senad Lulic ai microfoni di Sky Sport ha dato la sua disamina della partita: «Sicuramente ci dispiace non portare a casa i tre punti oggi. Dobbiamo chiudere prima le partite e portare le vittorie a casa. Creiamo tante occasioni, ma dobbiamo sfruttarle meglio. Soprattutto bisogna cercare di non prendere subito un gol dopo il vantaggio. Forse eravamo troppi sicuri, pensavamo già di vincerla. Ma poi succede che se prendi subito un gol rischi di perderla la partita. Col pareggio ci siamo un po’ salvati. Da qui alla fine dobbiamo giocarcela, sbagliano tutti, non solo noi. Noi ci crediamo e lotteremo fino alla fine».