Non era in campo, ma dalla panchina non ha fatto mancare il suo supporto. Senad Lulic è tornato tra i convocati nella partita più speciale per Roma: il derby. Il Capitano della Lazio, su Instagram, ha voluto festeggiare su Instagram la vittoria.