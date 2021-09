Serie A, tanti baby pronti a stupire: c’è anche Luka Romero

Tanti i baby talenti che potrebbero essere protagonisti in Serie A: tra questi c’è anche il biancoceleste Luka Romero

In un mercato che si è chiuso con l’addio di due grandi big come Cristiano Ronaldo e Lukaku, in molti hanno puntato su giovani talenti. E tra questi c’è senza dubbio Luka Romero.

Nella speciale classifica stilata da La Gazzetta dello Sport, non poteva mancare la giovane promessa dei biancocelesti, che ha già esordito in Serie A. Mancino, brevilineo e fulmineo nel dribbling: queste le sue caratteristiche. E tra l’altro nelle giovanili del Maiorca ha collezionato grandi numeri. In questa speciale graduatoria ci sono anche Kaio Jorge della Juventus e Satriano dell’Inter. Talenti pronti a sbocciare.