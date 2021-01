Luiz Felipe si opera: Vavro pronto a rientrare in lista per sostituirlo

La Lazio ha due opzioni per sostituire Luiz Felipe: comprare un nuovo centrale oppure reinserire in lista Vavro

Luiz Felipe si trova a Monaco di Baviera da tre giorni per sottoporsi a accertamenti alla caviglia, infortunata a settembre nell’amichevole con il Frosinone. In tutti questi mesi ha giocato soffrendo, ha faticato negli allenamenti, non ha mai raggiunto la condizione ideale. I medici del Bayern, con i quali si è consultato, hanno predisposto un intervento in artroscopia per rimuovere un frammento di un paio di centimetri nell’articolazione: verrà effettuato entro domani e dovrebbe tenerlo fuori squadra per 8-10 settimane, con rientro previsto per la seconda metà di marzo (resterà in Germania almeno una settimana dopo l’intervento per cominciare subito la riabilitazione).

Un bel guaio – spiega il Corriere della Sera – la Lazio avrebbe voluto che Luiz Felipe rinviasse l’intervento a fine stagione, ma il brasiliano non riusciva più a convivere con il dolore e l’incertezza. Ora il club si trova davanti a un bivio: acquistare un difensore oppure inserire Vavro nella lista per il campionato, avendo comunque la possibilità di sostituirlo con il brasiliano non appena avrà recuperato. La seconda opzione è al momento la più probabile, anche perché Lotito non ha voglia né possibilità di investire sul mercato di gennaio (l’ostacolo è legato all’indice di liquidità). Tra le opzioni per i rinforzi, viene comunque valutato Sokratis che si è appena svincolato dall’Arsenal.