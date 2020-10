Luiz Felipe si cura in Germania, oggi il rientro

Luiz Felipe si cura in Germania ed è in procinto di rientrare a Roma.

Luiz Felipe Ramos sta ultimando le cure alla caviglia a seguito del brutto infortunio rimediato nell’amichevole con il Frosinone della pre-season. Secondo quanto riportato in mattinata dal giornalista de Il Messaggero Valerio Cassetta sulle frequenze di Radiosei nel corso della trasmissione ‘Quelli che hanno portato il calcio a Roma’ il difensore brasiliano si troverebbe in Germania e sarebbe in procinto di rientrare nella Capitale. Il suo recupero sarà fondamentale per affrontare il tour de force da qui a gennaio. Il problema alla caviglia però sembra ancora non essere stato risolto del tutto. Di seguito il tweet dell’emittente radiofonica.