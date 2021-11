Luiz Felipe, tra Napoli e tentazione azzurra

Luiz Felipe sarà tra i protagonisti del match contro il Napoli. E sullo sfondo resta sempre la questione Nazionale

Luiz Felipe è già diventato uno dei pilastri della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Le sue prestazioni hanno convinto il mister biancoceleste, ma non solo. E mentre sembra filtrare un po’ di ottimismo sul suo rinnovo, su di lui avrebbe messo gli occhi anche il ct Mancini.

Infatti, come raccontato da La Repubblica, il commissario tecnico lo vorrebbe portare in azzurro. L’iter burocratico per renderlo convocabile sarebbe già stato avviato, come ha fatto intendere il presidente Figc Gravina, ma ovviamente spetterà al giocatore decidere. Ed ecco che dopo aver già rinunciato in passato in extremis all’Under 21 italiana, stavolta Luiz Felipe accetti di vestire la maglia azzurra, visto che dal Brasile non è mai arrivato alcun segnale.