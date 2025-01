Luiz Felipe Marsiglia, l’ex Lazio si presente e ricorda quel precedente al Velodrome

Luiz Felipe è nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia: il difensore ex Lazio ricorda un precedente di quando era in biancoceleste al Velodrome

Luiz Felipe, ex difensore della Lazio e ora in forza al Marsiglia, ha ricordato un precedente di quando era in biancoceleste. Di seguito le sue parole, riportate da foot-sur7.fr.

PAROLE – «Ho giocato qui, a Marsiglia, quand’ero alla Lazio. C’è sempre un’atmosfera caldissima. Quando siamo arrivati nello spogliatoio, ci siamo detti: Che atmosfera! Com’è bello giocare in uno stadio come questo. Ora sono nel campo giusto, l’atmosfera mi sarà favorevole. È bellissimo giocare qui con questo clima. I tifosi sono appassionati, è molto bello».