Le parole dell’ex Luiz Felipe: «Alla Lazio son cresciuto e sono diventato uomo»

Intervistato da Marca, l’ex Lazio, Luiz Felipe, ora giocatore del Betis, ha raccontato della sua esperienza in biancoceleste.

LE PAROLE- «Sono arrivato che avevo 19 anni. Ho passato sei anni alla Lazio, sono cresciuto, mi sono fatto uomo e ho appreso tante cose. Sono contento di esser stato in Italia all’inizio della mia carriera, la scuola difensiva che c’è lì è incredibile. E qui in Spagna sono molto felice, in questa città, nel Betis. Le differenze sono poche, nel calcio non ci sono tante differenze»