Luis Enrique: «Ho giocato parecchie stracittadine tra cui Lazio-Roma e su questi match posso dire questa cosa»

Luis Enrique, il tecnico del Psg rilascia una curiosa intervista parlando delle stracittadine europee ricordando anche quella romana

In occasione della conferenza stampa pre gara del suo Psg in Ligue 1, Luis Enrique ha rilasciato alcune curiose dichiarazioni riguardo le storiche stracittadine europee tra cui quella romana ovvero Lazio-Roma, avendola vissuta sulla panchina giallorossa

PAROLE – Ho avuto la possibilità di giocare Barcellona-Madrid e Lazio-Roma. Si tratta di partite diverse per come la intendono i tifosi e per come la vivono. È una sensazione che tutti vogliono provare. Ogni partita è diversa. L’importante è riuscire a rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi