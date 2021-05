Luis Alberto, jogging in dolce compagnia per lo spagnolo – VIDEO

Jogging in dolce compagnia per Luis Alberto: ecco il video pubblicato sui social del centrocampista spagnolo della Lazio

Con una stagione terminata e una mancata convocazione per gli Europei, Luis Alberto continua ad allenarsi e a volersi tenere in forma.

Ed ecco che il centrocampista spagnolo ha postato nelle Stories del suo profilo Instagram un video dove fa jogging in dolcissima compagnia. Con lui infatti c’è sua moglie Patricia. Per il futuro e per il mercato per il biancoceleste c’è comunque ancora tempo.