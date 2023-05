Luis Alberto verso la panchina con il MIlan? Le ultime da Formello

Arrivano indiscrezioni per quanto riguarda la presenza del numero 10 biancoceleste nella prossima sfida

Giornata di lavoro facoltativo per la Lazio a Formello, in vista di riprendere nella giornata di domani.

Il tecnico starebbe pensando di far rifiatare Luis Alberto, apparso molto stanco nel finale di gara con il Sassuolo. Ad approfittarne sarebbe Toma Basic, ieri entrato in gran spolvero ed autore del gol valido per il 2-0.