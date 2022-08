Luis Alberto Siviglia, trattativa bloccata: Sarri spinge per Ilic

Luis Alberto vuole solo il Siviglia ma la trattativa al momento è bloccata. Sarri insiste per Ivan Ilic

Dopo sei anni potrebbero veramente scorrere i titoli di coda sull’avventura di Luis Alberto alla Lazio. Non si possono escludere colpi di scena degni di un Mago ma l’esperienza biancoceleste sembra essere al capolinea. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo sta chiedendo con insistenza la cessione al Siviglia ma la trattativa – al momento – è bloccata.

Lotito chiede 30 milioni per il suo giocatore (cifra collegata a quel 30% da riconoscere al Liverpool) e il club andaluso sta studiando la situazione per una proposta a cifre inferiori. Un primo approccio sarebbe scattato con una quindicina di milioni in aggiunta al cartellino di Oliver Torres ma la Lazio non vuole contropartite tecniche, per questo le richieste potrebbero abbassarsi arrivando ad uno sconto.

La Lazio intanto ha da tempo preparato un piano B che porta il nome di Ivan Ilic. Il centrocampista del Verona è stato bloccato per 15 milioni e Sarri spinge per averlo subito come dimostrano le due panchine iniziali riservate a Luis Alberto nelle ultime due amichevoli.