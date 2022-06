Luis Alberto apre una scuola calcio: «Bellissimo conoscervi» – FOTO

Luis Alberto ha approfittato delle vacanze per fare visita alla sua accademia e scuola calcio. Il tutto è stato testimoniato sui social

Luis Alberto ha approfittato delle vacanze per fare visita alla sua accademia e scuola calcio. Il tutto è stato testimoniato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

«Ci siamo divertiti ieri alla ‘Scuola calcio Luis Alberto’. Per me èstato bello conoscervi tutti. Grazie al Municipio di San Josè del Valle per la collaborazione al fine di rendere tutto possibile».