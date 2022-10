Luis Alberto, Sarri ora vuole rilanciare lo spagnolo

Sarri ora sembra aver in mente un altro importante obiettivo, ossia quello di rilanciare e far tornare a brillare Luis Alberto

Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, in una Lazio che brilla e che piace lo spagnolo sarebbe la ciliegina sulla torta. Negli ultimi due match il Mago è rimasto in panchina, anche per alcuni acciacchi. Domani con la Salernitana però dovrebbe partire dal 1′, anche per concedere riposo a Milinkovic. La speranza è che lo spagnolo risponda presente, tornando a fare ciò che sa.