Luis Alberto, solo riposo precauzionale: nessun rischio per lo spagnolo

Ieri Luis Alberto non si è allenato, ma la situazione per lo spagnolo appare comunque sotto controllo: i dettagli

Ieri è stato il giorno della ripresa degli allenamenti in casa Lazio. La notizia è stata l’assenza di Luis Alberto.

Ma, come rivelato da Il Corriere dello Sport, le condizioni dello spagnolo non preoccuperebbero più di tanto. Lo staff medico avrebbe scelto la via del riposo precauzionale in vista del derby. Lo spagnolo infatti, nonostante il dolore agli adduttori, vuole esserci a tutti i costi.