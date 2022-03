Allenamento Lazio, Cataldi verso il recupero. Assente Luis Alberto, Radu...

Allenamento Lazio, Luis Alberto assente a Formello. Radu ancora alle prese con la fascita plantare, Cataldi verso il recupero

A Formello è iniziata la settimana che porterà al derby. Dopo il giorno di relax concesso da Sarri, la squadra si è ritrovata per il primo allenamento. Non tutti però hanno risposto presente: a mancare all’appello, oggi, è stato Luis Alberto che potrebbe aver semplicemente beneficiato di un giorno in più di risposo.

Nelle prossime ore sarà valutato sia Cataldi – in fase di guarigione dopo lo stiramento al flessore – che Radu. Il difensore è ai box da più di una settimana per una fascite plantare, si capirà se potrà prendere parte al derby o accomodarsi almeno in panchina.