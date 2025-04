Luis Alberto, dal Qatar arriva il messaggio carico d’entusiasmo da parte dello spagnolo: «Forza Lazio»

Condividi via email

Luis Alberto manda un forte messaggio d’incitamento agli ex compagni di squadra in vista del derby di questa sera contro la Roma

«Forza Lazio» è il messaggio sui social condiviso dall’ex centrocampista dei biancocelesti sui social per caricare gli ex compagni in vista del derby di questa sera. Arriva direttamente dal Qatar l’incitamento dell’ex numero 10 che ha mostrato sui propri social una maglietta ed un cappellino speciale.

Si tratta di una t shirt dei supporters degli aquilotti che questa sera invaderanno lo stadio Olimpico per provare a fare il colpo in ottica Champions contro i rivali di sempre: la Roma.