Luis Alberto e Lazzari nella top 11 della 18esima giornata: i due giocatori i migliori in campo nel derby di Roma

Il derby di Roma ha incoronato due giocatori in particolare, protagonisti di due grandi prestazioni: Luis Alberto e Lazzari. I due biancocelesti, migliori in campo, sono finiti nella Top 11 stilata dai tifosi di Dazn per la 18esima giornata.

I tifosi hanno votato i due giocatori della Lazio, che sono tra i migliori 11 della giornata conclusa.