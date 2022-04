Luis Alberto, quanta qualità contro il Sassuolo – FOTO

Numeri e statistiche alla mano, Luis Alberto è stato grandissimo protagonista nella sfida contro il Sassuolo di sabato scorso.

Ad elogiarlo e a sottolineare la sua prova è stata, sui suoi canali social, la Lega Serie A:

🦅 @OfficialSSLazio‘s magician 🧙🏻‍♂️

Class and quality: key midfielder on the pitch in #LazioSassuolo ✨@10_luisalberto #SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/CXjI3ivRho

— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 5, 2022