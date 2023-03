Sarri si gode un Luis Alberto rigenerato: i numeri del Mago non mentono

Il 2023 ha restituito un Luis Alberto rigenerato a Maurizio Sarri: per il tecnico è ormai insostituibile. Tutti i numeri del Mago

Il 2023 appena iniziato ha restituito alla Lazio la versione migliore di Luis Alberto. Come riporta Il Messaggero, tra gli acciacchi di Immobile e gli alti e bassi di Milinkovic, uniti alla scarsa incisività sotto porta nell’ultimo periodo di Felipe Anderson e Zaccagni, lo spagnolo è diventato un vero e proprio punto fermo di Sarri.

Tredici partite da titolare su 15, escluse la prima dell’anno col Lecce e l’andata contro il Cluj per riposo. Non sarà sicuramente quello che corre di più (9,5 km medi percorsi) ma è quello che corre meglio. Sono 1109 i minuti di utilizzo. Sono oltre 60 gli assist con la maglia della Lazio, 51 in Serie A. Numeri da capogiro. Sarri si gode il suo nuovo soldato.