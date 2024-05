Luis Alberto Lazio, il caso si riapre. Lotito tuona: «Se ne vuole andare? È un problema suo». Le ultime sul futuro del Mago

Come riporta il Corriere dello Sport, la telenovela Luis Alberto alla Lazio è diventata di nuovo ingarbugliata. Prima il Mago dice «me ne vado», poi bacia lo scudetto della Lazio e Lotito

ne parla con tenerezza perché «ha dimostrato attaccamento». Fino a quando finisce fuori per

decisione di Tudor, dopo la ribellione di Monza. «Luis Alberto non è in vendita. Se ne vuole andare? E’ un problema suo, poi vedremo», l’ultima puntata è di ieri, si è aperta e chiusa con le parole del presidente della Lazio, pronunciate all’uscita dal palazzo del Coni, dopo l’assemblea di Lega.

Luis Alberto sarà in vendita se arriverà l’offerta giusta. Il messaggio di Lotito

sottintende anche il fatto che il Mago non sarà liberato, non è un’eventualità che il club

considera. Se vorrà partire, dovrà portare un’offerta congrua.