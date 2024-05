Luis Alberto Lazio, Pedullà SPIEGA: «Divorzio annunciato, ecco quanto vuole Lotito». Poi BACCHETTA Tudor

Luis Alberto-Lazio, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fornito aggiornamenti sulla situazione dello spagnolo: le dichiarazioni

Intervenuto sul sito Sportitalia.it, Alfredo Pedullà ha fornito questi aggiornamenti su Luis Alberto, tema caldo del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Soltanto un telegramma su Luis Alberto. Lascerà la Lazio e lo sanno anche i muri. Il club aspetta che l’Al-Duhail porti una proposta di almeno 12 milioni più bonus per dare il via libera. Forse, senza forse, Tudor avrebbe potuto e dovuto concedergli almeno un quarto d’ora contro il Sassuolo piuttosto che parcheggiarlo in panchina come se fosse una punizione. Luis Alberto ha dato tanto alla Lazio quando ne ha avuto voglia, lampi di classe indiscutibili. Ma ha cancellato tutto con le sue bizze, con gli atteggiamenti, con i mal di pancia senza senso, con i raduni disertati e potremmo andare avanti per altre dieci ore. Il Mago dal punto di vista tecnico, non si discute. Ma non basta quello quando non dai l’esempio al gruppo e ai ragazzini che ti guardano. Il rimpianto potrà essere soltanto di chi si accontenta di qualche giocata sopraffina dentro il rettangolo di gioco. Ma è giusto fermarsi qui, queste cose non bastano per il manifesto del calciatore».