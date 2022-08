Luis Alberto, lo spagnolo in panchina contro il Bologna?

Luis Alberto potrebbe partire dalla panchina nella sfida di domenica contro il Bologna, che aprirà la Serie A

Luis Alberto potrebbe partire dalla panchina nella sfida di domenica contro il Bologna, che aprirà la Serie A. Il giocatore, dopo il piccolo caso della scorsa settimana, è tornato ad allenarsi. Ma i dubbi restano.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo non faceva parte del blocco dei titolari già nelle amichevoli con Genoa e Qatar. Come succederà fino a fine mercato è difficilmente pronosticabile. Il Mago sogna il Siviglia, ma l’offerta giusta tarderebbe ad arrivare. E per ora la stagione del numero 10 è destinata a cominciare in panca.