Luis Alberto, la dolce dedica della moglie per il loro anniversario di matrimonio

Luis Alberto, la moglie dello spagnolo dedica un bel messaggio al calciatore in occasione del loro anniversario di matrimonio

Giornata di festa per Luis Alberto, oggi per lui e sua moglie non è un giorno qualunque visto che nove anni fa si sono dichiarati il dolcissimo si al matrimonio. In occasione del loro nono anno, la moglie del mago dedica un bel post su Instagram al giocatore

PAROLE –Buon anniversario amore 9 anni da quando ci siamo detti SÌ, VOGLIO L’anno prossimo è tempo di festeggiare alla grande continuiamo ad aggiungere ti amo