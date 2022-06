Luis Alberto in vacanza: relax, amore e famiglia – FOTO

Il numero 10 della Lazio Luis Alberto si gode le vacanze tra relax, amore e famiglia

Il futuro di Luis Alberto alla Lazio è sempre in bilico, con le voci sul Siviglia e il Valencia che si fanno sempre più insistenti. Il Mago biancoceleste, però, dal canto suo si gode le meritate vacanze in quel di Ibiza.

E sui social, il 10 della Lazio ha pubblicato un post in cui si mostra al mare in compagnia dei figli e in posa romantica con la moglie Patricia Venegas.