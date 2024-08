Luis Alberto, il Mago FA MAGIE anche in QATAR: ecco come sta andando l’EX LAZIO

Luis Alberto continua a fare magie anche in Qatar: l’ex Lazio in tre partita ha già mandato i compagni di squadra in gol per cinque volte

Cambia il paese, cambia la squadra, ma non cambia lui, Luis Alberto. Nel suo trasferimento dalla Lazio all’Al-Duahil in Qatar il Mago si conferma un giocatore straordinario nel toccare il pallone e nel mandare in rete i compagni.

Dal suo arrivo, nelle prime tre partite del campionato qatariota il centrocampista spagnolo ha già dato la sua impronta alla sua nuova squadra, confezionando 5 assist: uno all’esordio contro il Qatar SC, tre contro l’Al-Rayyan SC e un ultimo, contro l’Umm Salal SC. Ora gli manca solo il gol.