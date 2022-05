Il Corriere Fiorentino esagera: «La Viola sogna Luis Alberto»

Secondo il Corriere Fiorentino, la squadra viola sognerebbe Luis Alberto per il futuro: un motivo in più per centrare l’Europa

La Fiorentina sogna in grande. Nonostante la lotta all’Europa sia ancora aperta, il club lavora per il futuro e lo fa pensando di portare alla corte di Italiano una mezzala di qualità… Come Luis Alberto. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il desiderio di arrivare allo spagnolo sarebbe anche un incentivo in più a centrare un piazzamento in uno dei due tornei internazionali.

Difficile comunque credere che lo spagnolo possa partire direzione Firenze: Lotito non svende il suo talento, soprattutto adesso che ha trovato una centralità nel gioco di Sarri.