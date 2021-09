Luis Alberto e Milinkovic, due fantasmi a San Siro

Luis Alberto e Milinkovic sono stati i due grandi assenti dalla sfida contro il Milan. E ,a squadra ne ha pagato le conseguenze

I due grandi assenti. Luis Alberto e Milinkovic sono stati protagonisti in negativo in quel di San Siro. E la squadra ne ha ovviamente pagato tutte le conseguenze.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i due tenori biancocelesti sono stati letteralmente imbrigliati da Sandro Tonali e Frank Kessié. Lo stesso Sarri nel post partita ha sottolineato come i due siano stati troppo attendisti. Lo spagnolo e il serbo non sono riusciti ad arginare le scorribande rossonere e a far arrivare palloni puliti agli attaccanti. Insomma, c’è molto da lavorare,